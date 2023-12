Israel hat in den vergangenen Tagen weitere Fortschritte im nördlichen Gazastreifen gemeldet. Nach Angaben von Verteidigungsminister Joav Gallant sind die letzten beiden Hochburgen der Terroristen im nördlichen Gazastreifen von israelischen Einheiten umzingelt. Die Hamas-Kommandozentralen in Dschabalia und Schedschaija stünden kurz vor dem Zusammenbruch. Laut Gallant haben sich in den vergangenen Tagen auch Hunderte von Hamas-Aktivisten ergeben.