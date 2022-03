Ich denke, Putin weiß genau, was er tut. Aber er hat den Widerstand und die Feindschaft in der Ukraine unterschätzt. Die Soldaten wurden ja auch von russlandfreundlichen Kräften in der Ukraine nicht mit wehenden Fahnen begrüßt. Zudem steht ihm der Westen kollektiv geeint gegenüber. Es kann keiner sagen, ob es einen politischen Wechsel in Russland geben wird. Aber: Erinnern wir uns an den Sommer 1989. Wer hätte da geglaubt, dass im November die Mauer fällt? Geschichte vollzieht sich manchmal rasch - manchmal brauchen Entwicklungen viel Zeit. Aber Russland ist nicht nur Putin. Russland ist der große Nachbar in Europa, mit dem wir eine gemeinsame Geschichte, Kultur und hoffentlich auch Zukunft haben. Wir sollten alles tun, um nicht die Menschen in Russland pauschal für das verantwortlich zu machen, was gerade passiert.