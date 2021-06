Als Europäische Union verurteile man das US-Embargo gegen Kuba, sagt der EU-Außenbeauftragte Josep Borell. Außerdem habe man mit den Sanktionen in Jahrzehnten nichts erreicht. Borell verteidigte daher das Abkommen: "Denn es ist wichtiger Bestandteil unserer Politik der kritischen Partnerschaft mit Havanna. Kuba hat natürlich kein demokratisches, liberales Mehrparteisystem, für das wir stehen. Aber dieses Abkommen gibt uns die Möglichkeit für einen stabilen Dialog, den es davor so nicht gab."

Weil das EU-Parlament aus aktuellem Anlass nicht genauso vehement beispielsweise die exzessive Polizeigewalt in Kolumbien oder die Morde an Menschenrechtsaktivisten in Honduras verurteilt, entsteht bei vielen der Eindruck, man messe mit zweierlei Maß. Und dem Verhältnis zwischen der EU und Kuba hat die Resolution in jedem Fall geschadet.