In Kuba sind erstmals seit Jahrzehnten wieder Demonstrantinnen und Demostranten in großer Zahl gegen die sozialistische Regierung auf die Straßen gegangen. In der Hauptstadt Havanna zogen am Sonntag Hunderte Menschen durch den historischen Stadtkern und skandierten "Freiheit, Freiheit" und "Wir haben keine Angst", wie Videos in sozialen Netzwerken zeigen.