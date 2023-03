Doch nicht immer sind Bildfehler so offensichtlich und die Technik entwickelt sich rasant weiter. Dabei gehe es den jeweiligen Unternehmen wie KI-Entwickler Midjourney gar nicht in erster Linie um Fälschungen, erklärt Jo Bager. Vielmehr gehe es darum, möglichst schöne, bunte und vielfältige Bilder zu erzeugen. "Wenn man mit diesen KI-Werkzeugen fotorealistische Bilder machen kann, ist das nur ein Aspekt von ganz vielen. Aber generell leisten sich die Unternehmen da gerade ein unglaubliches Wettrennen darum, wer am weitesten vorne ist und wer die schönsten Bilder macht."