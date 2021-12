"Wir sind in der Nato bereit, für die Sicherheit unserer Verbündeten entschlossen und auch geschlossen einzutreten", sagte sie. Die gemeinsamen Herausforderungen seien vielfältig. Man habe über die Lage an der belarussischen Grenze gesprochen. Auch die Lage in der Ukraine verfolge man sehr aufmerksam.

Die SPD-Politikerin erklärte, es sei "richtig und wichtig", die russischen Vorschläge auch zu diskutieren. Es könne aber nicht sein, dass Russland den Nato-Partnern vorschreibe, wie sie sich aufzustellen haben. Russland hatte am Freitag weitreichende Forderungen an die USA und die Nato präsentiert. Demnach sollte mit zwei Abkommen eine Nato-Osterweiterung sowie die Errichtung von US-Militärstützpunkten in Staaten der ehemaligen sowjetischen Machtsphäre ausgeschlossen werden.

Der litauische Verteidigungsminister Arvydas Anusauskas sagte bei einer Pressekonferenz mit Lambrecht, es sei nicht akzeptabel, wenn die Führung in Moskau über Einflusszonen in Europa verhandeln wolle oder einen Rückzug der Nato-Partner aus östlichen Mitgliedsstaaten des Bündnisses als Verhandlungsziel ausgebe. Zugleich warf er Russland vor, in der Region um die Exklave Kaliningrad "zehn Mal so viele Truppen zusammengezogen" zu haben wie die Nato im litauischen Rukla.



Lambrecht besuchte in Litauen die von Deutschland geführte Nato-Kampfgruppe eFP. Die Verbände waren nach der russischen Annexion der Krim 2014 im Baltikum und in Polen stationiert worden. Deutschland stellt etwa die Hälfte der 1.200 Männer und Frauen der multinationalen Einheit in Litauen.