In Polen ist ein Leck an der Erdöl-Pipeline Druschba entdeckt worden, durch die Öl aus Russland nach Europa fließt. Wie der polnische Pipeline-Betreiber Pern mitteilte, wurde das Leck am späten Dienstagabend an einem der beiden Stränge des westlichen Abschnitts der Leitung rund 70 Kilometer von der zentralpolnischen Stadt Plock in dem Dorf Lania gemeldet.