Truss kündigte nach ihrer Wahl einen "kühnen Plan" für Steuersenkungen und Wachstum an. Auch die Probleme der hohen Energiepreise wolle sie lösen. "Ich werde in der Energiekrise liefern, indem ich die Energierechnungen der Menschen angehe, aber mich auch der langfristigen Probleme mit der Energieversorgung annehme", sagte die 47-Jährige in ihrer ersten Rede nach der Kür zur Parteivorsitzenden.

Liz Truss und Rishi Sunak bei einer TV-Debatte. Bildrechte: dpa

Nach Margaret Thatcher und Theresa May ist Truss die dritte Premierministerin Großbritanniens. Rund 200.000 Parteimitglieder der Konservativen konnten in den vergangenen Wochen per Brief oder online abstimmen. Truss galt als Favoritin und hatte in Umfragen klar vor Ex-Finanzminister Rishi Sunak gelegen. Truss soll am Dienstag von Königin Elizabeth II. auf deren Landsitz im schottischen Schloss Balmoral offiziell mit der Regierungsbildung beauftragt werden.