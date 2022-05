Die chinesische Staats- und Parteiführung hält weiterhin an der strikten Null-Covid-Strategie fest. Der jüngste Ausbruch der Omikron-Variante stellt diese vor neue Herausforderungen. Björn Alpermann ist China-Wissenschaftler und Professor an der Universität Würzburg und sieht den wochenlangen Lockdown und den damit einhergehenden Unmut in Shanghai als einen Rückschlag für die Kommunistische Partei, den sie sich ausgerechnet in diesem Jahr nicht leisten wollte. Denn der chinesische Staats- und Parteichef Xi Jinping strebt in diesem Jahr eine weitere Amtszeit an.

Vor allem in den sozialen Netzwerken versuchen die Menschen in Shanghai ihren Unmut auszudrücken. Doch vieles Kritische wird von den Internetzensoren schnell wieder gelöscht. Ein besonderes Phänomen war das Video mit dem Titel "Die Stimmen des Aprils" – ein Zusammenschnitt von Telefonaten, Eindrücken und aufgezeichneten Gesprächen aus den vergangenen Wochen. Es wurde an einem Tag innerhalb weniger Stunden immer wieder sehr hartnäckig geteilt. Ein Wettlauf gegen die Internetzensoren, die es immer wieder gelöscht haben. Bis es am Ende nicht mehr zu sehen war.

Normalerweise ist Zensur etwas, was die chinesischen Bürger nur am Rande mitbekommen und was in der Regel nur eine ganz kleine Minderheit betrifft. Björn Alpermann China-Wissenschaftler an der Uni Würzburg

Professor Alpermann erklärt, dass die jetzige Situation eine ganz neue Erfahrung für die Bürger darstelle, da sie nun deutlich erleben würden, in einem bisher nicht gekannten Ausmaß Opfer von Zensur zu werden. Die 25 Millionen Shanghaier Bürger, die sich vielfach lautstark online in den sozialen Medien und in anderen Foren darüber beschweren, wie schlecht die Versorgungslage ist, würden nun mit ihren eigenen Augen erleben, wie all diese Beschwerden, auch kreative Formen des Protestes, wieder gelöscht werden.

Wenn die meisten Menschen in der mehr als 25 Millionen-Einwohner-Metropole Shanghai den Lockdown und die schlechte Versorgung als negative Erfahrung wahrnehmen, dann geht der deutsche Sinologe Björn Alpermann davon aus, dass es für die chinesische Staats- und Parteiführung schwer wird, selbst mit dem Einsatz modernster Propaganda diese Niederlage in einen Sieg gegen die Pandemie umzudeuten. Dem ARD-Hörfunk sagen viele, dass sie das, was während des Lockdowns passiert ist, nicht vergessen werden und der Regierung nicht vergeben können. Wie dieser Mann, der anonym bleiben möchte:

Nach diesem Corona-Ausbruch wird es eine große Veränderung geben, nämlich eine Vertrauenskrise. Das Vertrauen in Shanghai wird wieder aufgebaut werden müssen. Es ist unwahrscheinlich, dass die Dinge wieder so werden, wie sie waren. Mann aus Shanghai

"Im Moment droht sich tatsächlich das Blatt zu wenden, wenn es der Zentralregierung nicht mehr gelingt, das Versagen in der Pandemiebekämpfung jeweils auf die lokale Ebene abzulenken", erklärt Professor Alpermann. "Dann kann es auch für die Führung Xi Jinpings in gewisser Weise gefährlich werden. Denn gerade die Kommunistische Partei hat sich eigentlich dazu hinreißen lassen, ihr vergleichsweise gutes Abschneiden in dieser diesem Corona-Vergleich als eine systemische Frage zu deuten und damit politisch aufzuladen. Das heißt, es wurde gesagt, wir unter der kommunistischen Führung der Partei haben es in China besser hingekriegt als die demokratischen Staaten des Westens, die viel zu zögerlich vorgegangen sind. Und das droht jetzt tatsächlich der chinesischen Regierung in gewisser Weise auf die Füße zu fallen."