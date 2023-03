Die konservative britische Regierung will Schutzsuchende, die in Booten über den Ärmelkanal kommen, generell vom Asylrecht ausschließen. Wie die britische Nachrichtenagentur PA und die BBC berichten, sollen entsprechende Gesetzesänderungen kommende Woche ins Parlament eingebracht werden.

Demnach sollen Menschen, die auf illegalem Weg nach Großbritannien gekommen sind, umgehend nach Ruanda oder in andere Drittstaaten abgeschoben werden. Zudem dürften sie lebenslänglich nicht nach Großbritannien einreisen. Premierminister Rishi Sunak sagte im Interview mit der "Mail on Sunday" in Richtung ankommender Migrantinnen und Migranten: "Macht euch keine Illusionen, wenn ihr illegal hier herkommt, werdet ihr nicht bleiben können."