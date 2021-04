Der belarussische Präsident Alexander Lukaschenko hat nach eigenen Angaben einen Putschversuch vereitelt, bei dem er und seine Familie umgebracht werden sollten. In einem vom Präsidialamt in Minsk verbreiteten Video machte Lukaschenko ausländische Geheimdienste, "wahrscheinlich die CIA und den FBI" aus den USA, dafür verantwortlich.

Die belarussischen Geheimdienste hatten zuvor mitgeteilt, sie hätten bei einem "Sondereinsatz" eine "Gruppe mit terroristischer Ausrichtung" zerschlagen, die mit "gewalttätigen Mitteln die Macht ergreifen" wollte. Der Chef des belarussischen Geheimdienstes KGB, Iwan Tertel, sagte in einem Video, es sei ein bewaffneter Aufstand vorbereitet worden, bei dem die Führung hätte gestürzt, der Präsident, seine Familie und hochrangige Beamte hätten getötet werden sollen. Zudem sollten wichtige Gebäude in der ehemaligen Sowjetrepublik besetzt werden.

Russlands Präsident Putin (links) ist Lukaschenkos wichtigster Verbündeter (Archivbild). Bildrechte: imago images/ITAR-TASS

Bereits am späten Freitagabend hatte der russische Inlandsgeheimdienstes FSB mitgeteilt, dass man einen Anschlag auf Präsident Lukaschenko verhindert habe. Laut FSB wurden in Zusammenarbeit mit den belarussischen Behörden in Moskau zwei Männer festgenommen. Einer der Oppositionellen habe auch die US-Staatsbürgerschaft.



Nach Angaben des belarussischen KGB handelt es sich bei den festgenommenen Belarussen um den Politikwissenschaftler Alexander Feduto und der Anwalt Juri Senkowitsch, der auch die US-Staatsbürgerschaft hat.