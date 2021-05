Der belarussische Präsident Alexander Lukaschenko hat die Umleitung eines Ryanair-Flugzeuges auf den Flughafen in Minsk als rechtmäßig verteidigt. In seiner Rede im Parlament sagte er, Belarus habe aus der Schweiz die Information bekommen, dass sich ein Sprengsatz an Bord des Flugzeugs befinde. Er habe die Menschen im Flugzeug geschützt und zwar nach allen internationalen Regeln.

Lukaschenko räumte ein, dass das Passagierflugzeug mit Unterstützung eines Kampfjets nach Minsk umgeleitet wurde. Es sei aber "eine absolute Lüge", dass das Flugzeug von dem Kampfjet zur Landung gezwungen worden sei. Es war das erste Mal, dass sich der belarussische Präsident zu dem Vorfall am Sonntag geäußert hat. Dabei griff er zugleich den Westen scharf an. Lukaschenko sagte, mit der Kritik am belarussischen Vorgehen würden "rote Linien überschritten". Belarus nicht wohlgesinnte Menschen hätten die Absicht, "das Land zu erwürgen".

Kritiker werfen Belarus einen gefährlichen Eingriff in den Luftverkehr vor. Die EU hat wegen der Aktion neue Sanktionen gegen den Machtapparat in Belarus auf den Weg gebracht. Dazu gehört auch ein Flugverbot für Fluggesellschaften der Ex-Sowjetrepublik. Außerdem fordert sie die Freilassung von Protassetisch und seiner Freundin.



Belarus hatte am Sonntag ein Flugzeug der irischen Fluggesellschaft Ryanair auf dem Weg von der griechischen Hauptstadt Athen nach Vilnius in Litauen nach Minsk umgeleitet. Als Grund wurde eine Bombendrohung genannt. Zum Zeitpunkt des Eingriffs befand sich das Flugzeug direkt an der Grenze zu Litauen – näher am Zielort Vilnius als an Minsk. Am dortigen Flughafen wurden der im Exil lebende belarussische Blogger Roman Protassewitsch und seine Freundin festgenommen, die sich an Bord der Maschine befanden. Die anderen Passagiere konnten nach Stunden weiterfliegen.