Die Präsidenten von Russland und Frankreich, Wladimir Putin und Emmanuel Macron, haben nach Angaben Frankreichs sofortige Schritte zur Erreichung einer Waffenruhe in der Ostukraine vereinbart.

Nach einem Telefonat beider Politiker am Sonntag teilte das Präsidialamt in Paris mit, eine Arbeitsgruppe mit diesem Ziel solle möglichst in den kommenden Stunden tagen. Beide Staatschefs seien übereingekommen, dass alle geeigneten Schritte gegen eine Eskalation und für den Frieden unternommen werden müssten.