Dennoch steht der Generalinspekteur der Bundeswehr, Eberhard Zorn, einer zu schnellen Aufrüstung seiner Soldaten in der Wüstenregion offenbar skeptisch gegenüber. In der Sondersitzung des Verteidigungsausschusses in der vergangenen Woche hatte Zorn Teilnehmern zufolge gewarnt, vorschnell auf bessere Panzer und bewaffnete Drohnen zu setzen. Dies sei zu kurz gedacht. Offenbar fürchtet die Bundeswehr, dass sie durch die Aufrüstung noch stärker zum Ziel von Angriffen werden könnte.

Angegriffene Einheit soll sich offenbar in gefährlichere Region orientieren

Teilnehmer der Sondersitzung in der vergangenen Woche berichteten ebenfalls, die vom Anschlag betroffene Einheit sei nicht nach Deutschland zurückverlegt worden. Stattdessen soll die Einheit weiter auf Patrouille gehen und sich nach MDR-Informationen in Richtung des Dreiländer-Ecks von Mali, Burkina-Faso und Niger orientieren. Beobachter schätzen die Lage hier vergleichsweise schwieriger ein, als in der Region, in der sich die Einheit vorher befunden hatte und angegriffen wurde. Das Ministerium bewertet die Bedrohungslage in einem aktuellen, internen Papier dagegen gleich.

In dieser Region kämpfen französische und Soldaten der sogenannten G5-Sahel-Staaten gegen dschihadistische Aufständische. Als die G5 Sahel gelten neben Mali auch Burkina Faso, Niger, Mauretanien und Tschad. Die Verlegung in das Grenzgebiet könnte Beobachtern zufolge wie ein Bumerang wirken. Das US-amerikanische Datenprojekt ACLED hat ausgewertet, wie sich die Aktivitäten militanter Gruppen verändern, sobald malische Truppen zusammen mit anderen Armeen versuchen, die dschihadistischen Gruppen zurückzudrängen. Mit klarem Ergebnis: Die Konzentration auf ein Gebiet sorge für einen Domino-Effekt. So würden militante Gruppen sich auflösen und an anderen Orten ihren Kampf fortsetzen. Nach dem Anschlag Ende Juni wurden verletzte Soldaten nach Deutschland ausgeflogen. Bildrechte: dpa

Ziele im Sahel: Demokratie stärken, Migration eindämmen

Deutschland hat vor, mit seinen Engagements "Instabilität und Gewalt einzudämmen und einem möglichen Staatszerfall der G5-Sahel-Staaten vorzubeugen", so steht es offiziell in einem Dokument mit dem Namen "Strategischen Ausrichtung des Sahel-Engagements" der Bundesregierung. Nordafrika und die Sahel-Zone werden hier als "geostrategisches Vorfeld" Europas bezeichnet. Neben Punkten wie Sicherheit, Ausbau der Demokratie und Vorantreiben von Staatsreformen geht es im Papier aber auch ganz explizit um Forderungen Deutschlands an die Staaten. So heißt es, die Bundesregierung "erwartet von den Partnern zugleich Zusammenarbeit im Bereich Migration und Rückführung." Die Sahel-Zone soll demnach wie ein Puffer für größere Migrationsbewegungen in Richtung Europa verstanden werden.

Laut Christian Klatt von der Friedrich-Ebert-Stiftung haben Deutschland und die Bundeswehr grundsätzlich ein positives Image in Mali. Das gleiche gelte für die MINUSMA-Mission insgesamt, zumindest in den Regionen, wo sie aktiv sei. "Ein Abzug der internationalen Truppen hätte gravierende Folgen, die malische Armee hat unzureichende Ressourcen und Ausbildung, um für Stabilität zu sorgen."