Geflohende Passagiere eines marokkanischen Flugzeuges haben den Flughafen von Palma de Mallorca stundenlang lahmgelegt. Ein Passagier eines Fluges von Marokko in die Türkei hatte am Freitagabend einen Diabetes-Schock vorgetäuscht und so die Notlandung auf dem Airport der größten Balearen-Insel erzwungen.