Eine Rekordzahl von etwa 6.000 Migranten hat seit Montag von Marokko aus die spanische Afrika-Exklave Ceuta erreicht. Die Menschen kamen von marokkanischen Stränden südlich von Ceuta und erreichten spanisches Territorium schwimmend, in kleinen Schlauchbooten oder bei Ebbe auch zu Fuß. Andere schafften es über die Befestigungen an der Landgrenze auch in die zweite spanische Exklave Melilla.

Nach Angaben spanischer Behörden ließen marokkanischen Sicherheitskräfte die Leute offenbar passieren. Demnach kamen innerhalb eines Tages noch nie so viele Migranten auf dem spanischen Territorium an der nordafrikanischen Küste an wie jetzt. Unter ihnen waren den Angaben zufolge auch rund 1.000 Minderjährige.

Hoffnung auf besseres Leben