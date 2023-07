MDRfragt Neue Befragung zum Verteidigungsbündnis Nato: mehr Geld, mehr Mitglieder, mehr Sicherheit?

Die Staats- und Regierungschefs der Nato-Mitgliedstaaten treffen sich in wenigen Tagen zu einem zweitägigen Gipfel in Litauen. Ein zentrales Thema wird der Krieg in der Ukraine sein. Was denken Sie: Sollte die Ukraine nach Kriegsende selbst Mitglied des Verteidigungsbündnisses werden? Machen Sie mit und werden Sie Teil der MDRfragt-Gemeinschaft – so wie bereits mehr als 65.000 Menschen aus Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen!