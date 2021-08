Die Zeitung Die Presse aus Österreich meint: "Wir müssen lernen, uns auf eine große Aufgabe zu konzentrieren, und dafür kleinere Übel in Kauf zu nehmen: Windräder, Starkstromleitungen, Atomkraft als Brückentechnologie und grüne Gentechnik, die Kunstdünger ersetzt. Die Risiken, die mit all dem in Verbindung gebracht werden, sind vage und klein im Vergleich zu dem, was das IPCC als Höchststrafe für klimatische Fahrlässigkeit in Aussicht stellt. Jetzt können wir zeigen, was wir draufhaben. Wir schaffen das."