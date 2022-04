Das führe dazu, dass die Sterblichkeit bei Covid-19 in diesen Ländern höher sei. Impfstoff fehle oft für Gesundheitskräfte und Pflegepersonal. Wenn diese sich nicht einmal selber schützen könnten, würden die ohnehin unzureichend ausgestatteten Gesundheitssysteme geschwächt, was die generelle medizinische Versorgung untergrabe.

Gleichzeitig habe Amnesty International zeigen können, dass die Pandemie in verschiedenen Staaten als Vorwand genutzt wurde, Menschenrechte einzuschränken. So sei gegen kritische Stimmen, die oft auch Versäumnisse in der Pandemiebekämpfung thematisiert hätten, teilweise rigoros vorgegangen - etwa in der Türkei, in Russland, in Venezuela oder im Niger.