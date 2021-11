Indien will bis 2070 keine Treibhausgase mehr ausstoßen – 20 Jahre später als von Experten gefordert und zehn Jahre später als von China angekündigt. Erneuerbare Energien sollten bis 2030 etwa 50 Prozent des Energiebedarfs stellen, sagt Ministerpräsident Narendra Modi in Glasgow. In seiner Rede wies er darauf hin, dass in Indien 17 Prozent der Weltbevölkerung lebe, aber nur für fünf Prozent der weltweiten Emissionen verantwortlich sei.