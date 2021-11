Bundeskanzlerin Angela Merkel ist am Mittwoch zu einem Abschiedsbesuch in Frankreich eingetroffen. Gemeinsam mit ihrem Mann Joachim Sauer wurde sie vom französischen Präsidenten Emmanuel Macron und dessen Frau Brigitte im Weinort Beaune im Burgund empfangen. Merkel sollte dort mit dem Großen Kreuz der französischen Ehrenlegion ausgezeichnet werden.

In Beaune besuchen sie das im 15. Jahrhundert erbaute Krankenhaus Hôtel-Dieu und dinieren in einem Château inmitten von Weinbergen. Merkel soll auch in die Ritterschaft der Weinverkoster aufgenommen werden – ein gebührender Abschied nach vier Jahren enger deutsch-französischer Zusammenarbeit mit Macron.