Merkel wird von Außenminister Heiko Maas begleitet. Im Vorfeld der Reise hatte Maas eine größere Rolle Russlands bei der Friedenssicherung gefordert. Der SPD-Politiker sagte der Funke-Mediengruppe, um die Krisen in der Nachbarschaft zu entschärfen, brauche man das Gespräch mit Russland.



Mit Blick auf Libyen sagte Maas, es sei die letzte Chance, das Blutvergießen zu stoppen. Dafür müsse man alle Staaten an den Verhandlungstisch bringen, die in dem afrikanischen Land Einfluss ausübten - insbesondere Russland.