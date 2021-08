Genau ein Jahr ist es her, dass der Oppositionelle vergiftet wurde. Nawalny war am 20. August 2020 auf einem Flug von Sibirien nach Moskau zusammengebrochen. Zwei Tage später wurde er, noch im Koma liegend, zur Behandlung in die Berliner Charité gebracht. Nach seiner Behandlung in Deutschland wurde Nawalny bei seiner Rückkehr im Januar in Russland festgenommen und später wegen angeblicher Verstöße gegen Bewährungsauflagen zu mehr als zwei Jahren Lagerhaft verurteilt. Nawalnys politische Organisationen wurden inzwischen als "extremistisch" eingestuft und verboten.