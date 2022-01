Statt Fundamentalkritik an der Umweltpolitik macht Merz Sorge, wie Deutschland die Klimaziele erreichen will. Der ehemalige Finanzmanager eines der weltgrößten Vermögensverwalter nimmt nun auch die starke Spaltung zwischen arm und reich wahr und entdeckt sein Herz fürs Soziale, wenn er fordert, "mehr über Chancen und Gerechtigkeit nachzudenken". Was den Konservativen in seiner Partei gefallen wird, ist, dass er an Begriffen wie "Staatsvolk, Staatsgrenzen und Staatsverfassung" im grenzenlosen Europa festhalten will, weil es so nach seiner Meinung "die Mehrheit der Bevölkerung empfindet und lebt". Merz will die Partei zum einen öffnen für Neues und zugleich bestimmte konservative Haltungen bewahren. Zugleich muss er mehr als bisher etwas anbieten, was sich von den anderen Parteien deutlich unterscheidet.