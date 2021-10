Bundesaußenminister Heiko Maas äußerte sich besorgt. Politische Meinungsverschiedenheiten müssten in einem friedlichen Dialog gelöst werden. Dies seien die politisch Verantwortlichen den Menschen in Sudan, die für ein Ende der Diktatur und für demokratische Veränderungen gekämpft haben, schuldig.



Auch UN-Generalsekretär António Guterres verurteilte den Militärputsch. Premierminister Hamduk und alle anderen Beamten müssten sofort freigelassen werden, twitterte Guterres. Weiter schrieb er, der hart erkämpfte politische Prozess in dem ostafrikanischen Land müsse geschützt werden.