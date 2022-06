Johnson steht wegen der Affäre um Partys am Regierungssitz Downing Street Nr. 10 während der Corona-Zeit auch in seiner eigenen Partei in der Kritik. Eine der Partys soll der Premier am Vorabend der Beisetzungsfeierlichkeiten für Prinz Philipp, dem Ehemann von Königin Elizabeth, gefeiert haben. An der Trauerfeier für denn 99-Jährigen durften aufgrund der Corona-Einschränkungen nur 30 der nächsten Angehörigen teilnehmen.