Nach einem Angriff auf eine Veranstaltungshalle in der Region Moskau hat der russische Inlandsgeheimdienst FSB laut der Agentur Interfax Tote und Verletzte bestätigt. Konkrete Zahlen zu dem mutmaßlichen Terroranschlag wurden zunächst nicht genannt. Moskaus Bürgermeister Sergej Sobjanin sprach von mehreren Todesopfern, ohne eine genaue Opferzahl zu nennen. Dem russischen Medium Basa zufolge sind bei der Schießerei 18 Menschen getötet und 43 verletzt worden. Bei den Opfern soll es sich um Mitarbeiter und Besucher der Crocus City Hall in der Stadt Krasnogorsk nordwestlich von Moskau handeln.

Die genauen Hintergründe des Vorfalls sind bislang unklar. Das russische Außenministerium sprach von einem "blutigen terroristischen Attentat". Ministeriumssprecherin Maria Sacharowa nannte den Vorfall ein "monströses Verbrechen". Auch die russische Ombudsfrau Tatjana Moskalkowa sprach von einem "Terrorangriff". Der russische Generalstaatsanwalt bestätigte Meldungen, wonach Unbekannte in Tarnkleidung in die Crocus-Stadthalle eingedrungen seien. Die Nachrichtenagentur Interfax meldete zwei bis fünf Angreifer. Der US-Regierung zufolge gab es zunächst keine Anhaltspunkte dafür, dass die Ukraine in den Angriff verwickelt sei.

In sozialen Netzwerken kursieren Aufnahmen von dem Gebäude, das zu einem Drittel in Flammen stehen soll und dessen Dach einzustürzen droht. Auch von Explosionen war die Rede. Nach Angaben der Agentur Tass sollen sich auch Menschen auf dem Dach befinden. Die Agentur RIA meldete, dass etwa 100 Personen aus dem Keller in Sicherheit gebracht worden seien. Zuvor gab es Berichte, wonach rund 100 Menschen in dem brennenden Haus eingeschlossen sein könnten.