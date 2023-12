Nahost-Krieg Israelische Soldaten erschießen im Gazastreifen versehentlich drei Geiseln

Israel kontrolliere seit Tagen Hilfslieferungen in den Gazastreifen. Die Inspektionen sind aus Sicht Israels nötig, um Waffenschmuggel an die Hamas zu verhindern. Geliefert werden dürfen unter anderem Wasser, Lebensmittel und Zelte. In den vergangenen Tagen seien auch Ausrüstung und Personal für die Feldlazarette der Vereinigten Arabischen Emirate und Jordaniens in den Gazastreifen gebracht worden, hieß es von Netanjahus Büro weiter.