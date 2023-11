Nahost-Krieg Katar: Feuerpause im Gazastreifen ab Freitagmorgen

Hauptinhalt

23. November 2023, 19:43 Uhr

Am Freitagmorgen, 7 Uhr Ortszeit, soll eine viertägige Feuerpause zwischen Israel und der Terrororganisation Hamas im Gazastreifen in Kraft treten. Das teilte der Vermittler Katar in Doha mit. In dieser Zeit sollen 50 der rund 240 israelischen Geiseln freigelassen werden, im Gegenzug palästinensische Gefangene freikommen. Zudem sollen Hilfstransporte in den Gazastreifen gelassen werden.