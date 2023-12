Nahost-Krieg Israels Premier Benjamin Netanjahu stellt Bedingungen für Frieden

26. Dezember 2023, 12:07 Uhr

Israels Regierungschef Benjamin Netanjahu hat im "Wall Street Journal" seine Bedingungen für einen Frieden im Gazastreifen genannt. Angehörige der Hamas-Geiseln unterbrachen am Montag in Parlament in Jerusalem mit Sprechchören eine Rede Netanjahus. Sie forderten Feuerpausen und die Befreiung der Hamas-Geiseln. Bei neuen Luftangriffen durch die israelische Armee wurden am Dienstag mehr als 50 Menschen in Gaza getötet.