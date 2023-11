Bereits am Wochenende hatte es einen nahezu vollständigen Blackout bei Internet- und Kommunikationsverbindungen innerhalb des abgeriegelten Gazastreifens gegeben. Verbindungen nach außen waren am Samstag nur mit Satellitenhandys oder von hohen Gebäuden im Süden mit israelischen Sim-Karten möglich. Schuld für den Blackout sei die heftige Bombardierung durch die israelische Armee, hieß es nach Angaben von Paltel. Am Sonntag meldeten palästinensische Telefongesellschaften, der Ausfall der Netze sei teilweise behoben worden.

Das israelische Militär hat seit Beginn des Gaza-Kriegs nach eigener Darstellung mehr als 11.000 Stellungen von Terroristen im Gazastreifen angegriffen. Auch in der Nacht zum Mittwoch hätten die Bodentruppen im Verbund mit der Luftwaffe und der Marine mehrere "Terrorziele" im gesamten Gazastreifen angegriffen, darunter Kommandozentralen und Terrorzellen der Hamas, teilte die israelische Armee am Mittwochmorgen mit.

Bei Kämpfen am Vortag hätten die Bodentruppen in der Gegend von Dschabalia im Norden Gazas mehrere Hamas-Terroristen aufgespürt, die sich in einem mehrstöckigen Gebäude nahe einer Schule, eines medizinischen Zentrums und in Regierungsbüros verschanzt hätten. Die Bodentruppen hätten daraufhin die Luftwaffe angeordnet, die Terroristen anzugreifen, hieß es. Bei dem Großangriff kamen Dutzende von Menschen ums Leben, nach palästinensischen Angaben viele Menschen in einem Flüchtlingslager.