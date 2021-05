In Ost-Jerusalem gab es schwere Zusammenstößen zwischen israelischen Sicherheitskräften und Palästinensern, vor allem an der al-Aqsa-Moschee auf dem Tempelberg. Die Moschee gilt als drittwichtigste Moschee des Islam. Aus dem Gazastreifen wurden erstmals seit 2014 Raketen auf Israel abgefeuert, das seinerseits mit Luftangriffen reagierte. Israel mobilisierte daraufhin 5.000 Reservisten. In vielen arabischen Ortschaften in Israel sowie in Teilen des Westjordanlands kam es ebenfalls zu Unruhen.