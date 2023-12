Nach tagelangem Ringen hat der Weltsicherheitsrat der Vereinten Nationen in einer Resolution die Aufstockung der humanitären Hilfe für etwa zwei Millionen notleidende Palästinenser im Gazastreifen gefordert. Das mächtigste UN-Gremium verabschiedete am Freitag in New York einen deutlich aufgeweichten Kompromisstext.