Nahost-Krieg Israelische Armee: Vier Hamas-Geiseln aus dem Gazastreifen befreit

08. Juni 2024, 13:47 Uhr

Nach eigenen Angaben hat die israelische Armee am Samstag vier Geiseln im Gazastreifen gerettet. Demnach retteten israelische Sicherheitskräfte in dem Flüchtlingsviertel Nuseirat eine junge Frau und drei Männer. Die Entführten kamen zunächst in ein Krankenhaus in Israel.