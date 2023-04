Bundeswehr-Einheiten aus Thüringen und Sachsen nehmen in den nächsten Tagen an einer Nato-Übung auf der italienischen Mittelmeer-Insel Sardinien teil. Sie gehören zur schnellen Nato-Eingreiftruppe VJTF, die auf Sardinien in den kommenden zwei Wochen die Übung "Noble Jump 23" abhalten wird. Wie die Nato am Dienstag mitteilte, werden daran rund 2.200 Soldaten und Soldatinnen aus Deutschland, Norwegen, den Niederlanden, Tschechien und Luxemburg teilnehmen. Die Übung solle die Verteidigungsfähigkeit der Nato und ihre Fähigkeit zur schnellen Verlegung von Truppenverbänden innerhalb des Nato-Gebietes demonstrieren, hieß es.

Beladung des zweiten Schiffes am 19. April 2023 in Emden. Bildrechte: MDR/Dirk Reinhardt

Am Montag hat ein von der niederländischen Armee gechartertes ziviles Frachtschiff Fahrzeuge und Panzer im sardischen Hafen Cagliari angelandet. Darunter waren auch zehn Leopard-2-Kampfpanzer des Panzerbataillons 393 aus Bad Frankenhausen. Ihre Besatzungen werden nach Informationen von MDR THÜRINGEN in den nächsten Tagen auf dem Luftweg nach Sardinien verlegt. Ein weiteres Schiff mit rund 300 Militärfahrzeugen an Bord ist derzeit auf dem Weg nach Sardinien und wird dort voraussichtlich am Mittwoch ankommen. Es war am vergangenen Mittwoch mit seiner Fracht aus dem Nordseehafen Emden ausgelaufen.