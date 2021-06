In Brüssel sind die 30 Staats- und Regierungschefs der Nato zusammengekommen. Zum Auftakt des Gipfels erklärte US-Präsident Joe Biden, dass die Militärallianz für sein Land ausgesprochen wichtig sei: "Ich will ganz Europa wissen lassen, dass die Vereinigten Staaten da sind." Artikel 5 des Nato-Vertrages, in dem die Beistandsverpflichtung beim Angriff auf einen Bündnispartner frestgeschrieben ist, sei für die USA eine "heilige Pflicht". Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg sprach von einem neuen Kapitel in den transatlantischen Beziehungen.