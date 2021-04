Mehr als 70 Prominente aus aller Welt haben in einem offenen Brief an den russischen Präsidenten Wladimir Putin eine medizinische Behandlung für den im Straflager inhaftierten Kremlgegner Alexej Nawalny gefordert. Der Appell wurde am Samstag in mehreren europäischen Tageszeitungen abgedruckt.

Nobelpreisträgerinnen, Harry-Potter-Autorin und Abba-Sänger

Seit Tagen im Hungerstreik

Behandlung in Deutschland und Verurteilung