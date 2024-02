Im Stadtzentrum von Moskau standen Menschen demnach Schlange, um an einer Gedenkstelle für Opfer politischer Repression Blumen abzulegen. Auch in St. Petersburg, Jekaterinburg und Nischni Nowgorod erinnerten Menschen mit Blumen, Fotos und Kerzen an Nawalny. In Berlin kamen Protestierende vor der russischen Botschaft im Stadtzentrum zusammen.

Die russische Jusitz hatte am Freitag nach Angaben der staatlichen russischen Nachrichtenagentur TASS mitgeteilt, dass der 47-Jährige Kremlkritiker in einer Strafkolonie im Norden Russlands, in der er inhaftiert war, zusammengebrochen und gestorben ist. Die Nachricht löste international Bestürzung aus. In westlichen Staaten wurden sofort heftige Vorwürfe gegen die Führung in Moskau erhoben.