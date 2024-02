Ähnlich sieht das der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj. Es sei sehr bedauerlich, dass Nawalny in einem russischen Gefängnis gestorben sei. Bei einer gemeinsamen Pressekonferenz mit Scholz in Berlin sagte Selenskyj am Freitag laut offizieller Übersetzung: "Es ist für mich offensichtlich: Er wurde getötet. Wie andere Tausende, die zu Tode gequält wurden wegen dieses einen Menschen." Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg forderte die Regierung in Moskau eindringlich zur Aufklärung des Todes von Nawalny auf.