Vereinte Nationen in New York Fünf neue Mitglieder im UN-Sicherheitsrat

Algerien, Guyana, Sierra Leone, Slowenien und Südkorea sind als künftige nicht-ständige Mitglieder in den UN-Sicherheitsrat gewählt worden. Das EU-Land Slowenien setzte sich am Dienstag in einer Abstimmung der UN-Vollversammlung in New York mit einer klaren Mehrheit von 153 zu 38 Stimmen gegen Belarus durch. Die fünf Länder werden im Januar 2024 für zwei Jahre in den Sicherheitsrat einziehen.