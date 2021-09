Auf der griechischen Insel Samos ist ein neues Flüchtlingslager eröffnet worden. Das Camp ist mit Stacheldraht umzäunt und mit Überwachungskameras, Röntgenscannern und Magnettüren ausgestattet. Es ist nur per elektronischem Chip zugänglich. Die Tore bleiben über Nacht geschlossen.

Zuvor lebten auf dort zeitweise Tausende Menschen in einem provisorischen Lager. Die Anlage liegt rund fünf Kilometer vom einstigen Lager nahe des Ortes Vathy und anderen Inselortschaften entfernt. Samos ist die erste Insel, die über ein solches "geschlossenes Zentrum mit kontrolliertem Zugang" verfügt. Auf Lesbos, Kos, Leros und Chios sollen weitere Camps dieser Art entstehen. Die EU hat dafür 276 Millionen Euro bereitgestellt.

Dicht an dicht stehen Wohncontainer nebeneinander. Bildrechte: dpa

In Griechenland kommen besonders viele Flüchtlinge auf dem Weg in die EU an. 2015 baten dort mehr als eine Million Menschen um Asyl. Angesichts der Afghanistan-Krise wird erneut mit hohen Flüchtlingszahlen gerechnet.