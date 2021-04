99 Tage im Amt Biden wirbt für Reformkurs und zieht Bilanz

Hauptinhalt

Ob im Kampf gegen Klimawandel, Corona-Pandemie oder Polizeigewalt - in seinen ersten 99 Tagen im Amt hat US-Präsident Biden einen drastischen Kurswechsel zur Politik seines Vorgängers Trump eingeleitet. In seiner ersten Rede als US-Präsident vor dem Kongress zog er in der vergangenen Nacht Bilanz und warb für seine nächsten Reformprojekte. Unter anderem sollen mit knapp 2 Billionen Dollar Familien und Bildung gefördert werden. Dafür will er Reiche künftig mehr zur Kasse bitten.