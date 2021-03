Deutlich schlechter als vor vier Jahren schnitten Christdemokraten, Grüne und Sozialdemokraten ab. Da es in den Niederlanden keine Fünf-Prozent-Hürde gibt, werden zum jetzigen Stand 17 Parteien mindestens einen Sitz in der Zweiten Kammer des Parlaments bekommen - zwei mehr als bisher. Noch ist unklar, ob Rutte sein bisheriges Bündnis mit der D66, der christdemokratischen CDA und der kleinen ChristenUnie fortsetzen wird. Angesichts der zersplitterten Parteienlandschaft könnten sich die Koalitionsverhandlungen monatelang hinziehen.

Die Wahl war nötig geworden, nachdem die niederländische Regierung im Januar ihren Rücktritt erklärt hatte. Hintergrund war ein Skandal um Kinderbeihilfen. Die Steuerbehörden hatten tausenden Eltern zu Unrecht Betrug bei Kinderbeihilfen vorgeworfen und mit Rückforderungen viele Familien in finanzielle Not gebracht. An Rutte prallte der Skandal offenbar aber ab. Die Affäre spielte im Wahlkampf nur am Rande eine Rolle.



Wichtige Themen im Wahlkampf waren dagegen das Gesundheits- und Pflegesystem, die gestiegenen Mietpreise, Klima- und Umweltschutz sowie die Corona-Politik.