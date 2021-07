Deutschland und die USA haben ihren jahrelangen Streit über die Ostsee-Erdgas-Pipeline aus Russland anscheinend beigelegt. Beide Regierungen veröffentlichten am Mittwochabend ein Abkommen, in dem Deutschland zusichert, für Sanktionen gegen Russland einzutreten, falls Moskau die Gasleitung als ein Druckmittel etwa gegen die Ukraine oder andere Länder nutze. Die US-Regierung wolle dafür keine Sanktionen mehr gegen Beteiligte an dem Projekt verhängen.

Drittes Element ist Hilfe für die Ukraine, mit der das Land unabhängiger von russischem Gas werden will. Deutschland will hierzu in einen neuen "Grünen Fonds Ukraine" zunächst 150 Millionen Euro einzahlen. Damit sollen dann unter anderem auch Wasserstoff-Projekte in der Ukraine finanziert werden.