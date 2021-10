In Nordirland ist ein weiterer Verdächtiger angeklagt worden, der an den gewaltsamen Ausschreitungen im April 2019 in Derry - auch bekannt als Londonderry - teilgenommen haben soll. Damals kam die Journalistin Lyra McKee durch Schüsse ums Leben. Nach Polizeiangaben werden dem 53-jährigen Angeklagten die Teilnahme an Ausschreitungen, Körperverletzung und das Werfen von Molotow-Cocktails vorgeworfen. Er und ein weiterer 44 Jahre alter Verdächtiger waren am Freitag festgenommen worden. Der zweite Mann wurde jedoch wieder auf freien Fuß gesetzt.