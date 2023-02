Die Europäische Union und Großbritannien haben sich im jahrelangen Brexit-Streit über den Umgang mit Nordirland geeinigt. Der britische Premierminister Rishi Sunak und EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen verständigten sich auf Änderungen an dem Zusatz zum Brexit-Vertrag. Demnach soll das ursprüngliche Nordirland-Protokoll modifiziert werden, das den Umgang mit der britischen Provinz vor allem in Zoll- und Grenzfragen nach dem Brexit regelt.

Sunak sagte, er habe damit jegliches Gefühl von einer "Grenze in der Irischen See" beendet. Man habe einen Weg gefunden, die Unsicherheit für Nordirland zu beenden und einen reibungslosen Handel in der Irischen See zu ermöglichen. Von der Leyen gab sich ebenfalls zuversichtlich, dass die Einigung funktionieren werde, da strenge Sicherheitsmaßnahmen ausgehandelt worden seien.