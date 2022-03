Nordkorea hat nach Angaben seiner Nachbarn Südkorea und Japan eine mutmaßlich atomwaffenfähige Interkontinentalrakete getestet. Japans stellvertretender Verteidigungsminister Makoto Oniki sagte, die Rakete habe nach dem Start in Richtung Japanisches Meer eine Höhe von bis zu 6.000 Kilometern erreicht. Das sei viel höher als bei früheren Tests. Vermutlich handle es sich um eine neuartige Interkontinentalrakete.

Auch Südkorea ging von einer militärischen Langstreckenrakete aus. Präsident Moon Jae In warf Nordkoreas Machthaber Kim Jong Un vor, sein Versprechen, auf den Test von Interkontinentalraketen zu verzichten, gebrochen zu haben. Auch UN-Resolutionen untersagen Nordkorea jegliche Tests von ballistischen Raketen. Das sind Raketen, die besonders hohe Reichweiten erzielen können und je nach Bauart auch mit einem oder mehreren Atomgefechtsköpfen bestückt werden können.

Pjöngjang hatte ein derartiges Waffensystem zuletzt im Jahr 2017 getestet. Das nordkoreanische Militär hatte damals mehrere Tests mit einer Interkontinentalrakete des Typs Hwasong-15 vorgenommen. Bereits diese kann Experten zufolge das gesamte Festland der USA erreichen. In der Folge verzichtete Nordkorea, das wegen seines Atomwaffen-Programms international isoliert ist, aber auf weitere solche Tests.

Seit Januar hatte die Führung in Pjöngjang angedeutet, es könnte sein selbst auferlegtes Moratorium für derartige Tests aufheben. In den vergangenen Monaten hatte Nordkorea bereits mehrfach Raketen getestet. Erst vergangene Woche war nach Angaben aus Südkorea und Japan ein Versuch fehlgeschlagen, bei dem mutmaßlich eine Hwasong-17, getestet wurde, die auch "Monster-Rakete" genannt wird. Nordkorea selbst sprach von wichtigen Tests in der Entwicklung eines Erdbeobachtungssatelliten.