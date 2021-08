Seenotrettung Rettungsschiffe suchen Hafen zur Landung

Die Hilfsschiffe "Ocean Viking" und "Sea Watch 3" warten darauf, dass sie in einem Hafen landen dürfen. An Bord haben sie Hunderte Geflüchtete, die sie am Wochenende vor dem Ertrinken im Mittelmeer gerettet hatten.