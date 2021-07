Die Besatzung des Schiffs "Ocean Viking" hat in der Nacht zu Montag im südlichen Mittelmeer erneut Hunderte Menschen geborgen. Wie die Organisation SOS Méditerranée mitteilte, versorgt die Crew an Bord nun 572 Menschen. Die Organisation betreibt das Schiff.

Bei dem Einsatz in der Nacht bargen die privaten Seenotretter nach eigenen Angaben 369 Flüchtlinge aus einem Holzboot. Dieses habe sich in der sogenannten libyschen Rettungszone befunden. Der Einsatz habe über fünf Stunden gedauert, das Boot habe die ganze Zeit gedroht zu kentern. Die sogenannte libysche Rettungszone reicht weit in internationale Gewässer. Libyen erklärt sich dort eigentlich als allein verantwortlich für Rettungseinsätze.

Besatzung im Dauereinsatz

Für die Besatzung der "Ocean Viking" war es der sechste Einsatz innerhalb von sechs Tagen. Bereits am Sonntag hatte das Team 71 Menschen in der maltesischen Rettungszone aus einem Holzboot in Seenot gerettet. Sie hätten an Erschöpfung gelitten, da sie weder Wasser noch Lebensmittel bei sich hatten. Vier Gerettete hätten deshalb liegend evakuiert werden müssen. Geflüchtete erhalten bei einem Einsatz der "Ocean Viking" vor Malta Rettungswesten. Bildrechte: dpa