In Österreich können schwerkranke Menschen ab dem neuen Jahr Sterbehilfe in Anspruch nehmen. Der Nationalrat in Wien stimmte mit großer Mehrheit für eine Legalisierung der Sterbehilfe. Mit Ausnahme der rechtspopulistischen FPÖ sprachen sich alle Parteien für die neue Regelung der Beihilfe zum Suizid aus. Aktive Sterbehilfe bleibt verboten.